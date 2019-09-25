Победой «Зенита» завершилось противостояние 1/16 финала Кубка России между петербургским клубом и красноярским «Енисеем». Гости пропустили первыми, но команда Сергея Семака во втором тайме забила дважды — 2:1.

Счет открыл после шального удара экс-спартаковец Константин Савичев. Мяч планером опустился за спину Михаилу Кержакову, который слишком далеко вышел из ворот.

Во втором тайме «Зенит» сумел отыграться и выйти вперед. Сначала арбитр назначил пенальти за игру рукой, который реализовал Алексей Сутормин. Затем Роберт Мак, игравший на позиции форварда, воспользовался пасом Шатова и вывел гостей вперед.

«Зенит» проходит в 1/8 финала Кубка России, где встретится с «Томью». Клуб ФНЛ нанес поражение «Тамбову», крупно победив со счетом 4:0.