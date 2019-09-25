Боец ММА из Киргизии Валентина Шевченко обогнала ирландца Конора Макгрегора в обновленном рейтинге UFC среди лучших бойцов всех весовых категорий.

Полную версию рейтинга можно увидеть на официальном сайте промоушена.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, чемпион промоушена в легком весе, продолжает занимать вторую строчку в рейтинге, первым идет чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс. Замыкает тройку чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо.

Валентина Шевченко поднялась на 11-ю строчку, она является чемпионкой промоушена в наилегчайшем весе. Конор Макгрегор опустился на 12-ю строчку списка, он не проводил боев с октября 2018 года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. До этого он не дрался в октагоне с 2016 года.