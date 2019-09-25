Московский «Спартак» начал встречу с клубом КАМАЗ из Набережных Челнов в рамках 1/16 финала Кубка России.

Игра проходит на стадионе «КАМАЗ». Главным арбитром на матч назначен судья Евгений Турбин из Дмитрова. Ассистируют ему на линиях Николай Богач из Люберец и Сергей Архипов из Ульяновска.

В этом розыгрыше Кубка России КАМАЗ одержал уже три победы. В рамках 1/128 финала КАМАЗ обыграл ФК «Делин» из Ижевска, затем победил пермскую «Звезду», в 1/32 финала одолел нижнекамский «Нефтехимик».

По информации СМИ, главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может уйти с поста в случае поражения от КАМАЗА.

На данный момент из турнира на стадии 1/16 финала вылетело два клуба российской премьер-лиги: московское «Динамо» в гостях проиграло владивостокскому «Лучу», а «Тамбов» неудачно съездил в Томск и получил четыре мяча от «Томи».