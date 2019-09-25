В Санкт-Петербурге состоится ледовый спектакль «Сны волшебного леса», поставленный под руководством Елены Бережной.

«Спектакль-посвящение Николаю Римскому-Корсакову «Сны волшебного леса» был поставлен к 175-летию великого русского композитора. Он представляет собой искусно связанное общим сюжетом попурри из музыкальных отрывков знаменитых сказочных опер и балетов», — пишут организаторы мероприятия.

В основу сюжета ляжет история о двух влюбленных пастушках — Дафнисе и Хлое, околдованных духами леса по приказанию его повелительницы Артемиды.

Надо льдом прозвучит не только музыка самого Римского-Корсакого, но и его учеников — Сергея Прокофьева, Анатолия Лядова, Игоря Стравинского.

Спектакль рассчитан на школьную аудиторию, но яркие костюмы и завораживающая сценография делают его интересным для любой возрастной категории.

Мероприятие состоится 29 сентября в Ленэкспо (павильон 8-А).