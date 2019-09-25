«Зенит» со скрипом, но влез в 1/8 финала Кубка России. Пришлось понервничать: запахло жареным после того, как Константин Савичев забил чудо-гол за шиворот Кержакову. Михаил чуть далековато вышел из ворот, а у игрока «Енисея», похоже, сорвалась подача. В этот момент главный тренер «Зенита» мог пожалеть, что доверил место в воротах Кержакову, а не Васютину.

Семак ожидаемо затеял ротацию. В матче сыграли все те, кому нужно было предоставить игровую практику и кого можно поменьше задействовать в игре с «Локо». Пара центральных Осорио-Маммана, латерали Караваев и Смольников. В центре Краневиттер. А также ворох полузащитников — Кузяев, Шатов, Мак, Сутормин. Кому-то из них, понятно, пришлось играть в нападении. Выбор пал на более нацеленных на ворота Сутормина и Мака.

После пропущенного гола все оставшееся время первого тайма «Зенит» привыкал к кочкам естественного газона стадиона в Красноярске. Это было непросто: футболисты не могли катать мяч низом, чтобы тот не дробило. Даже в таких условиях «Зенит» создавал моменты — дважды бил Мак, вываливались на опасное пространство Шатов и Караваев. Хозяев выручал голкипер Филиппов, оказавшийся неприступным в первом тайме.

В начале тайма второго после удара Караваева мяч визуально попал в руку игроку «Енисея». Свисток арбитра промолчал. Зато в следующем, уже в более очевидном эпизоде, Николай Волошин хозяев не пожалел. К точке подошел и удачно исполнил удар Алексей Сутормин — в прошлом сезоне штатный пенальтист «Оренбурга».

Через две минуты «Зенит» забил еще — это Мак качественно принял передачу от Шатова и вторым касанием слета пробил в ближний Филиппову. Мяч от штанги влетел в ворота, а мысль о пользе Мака в нападении — в голову Семака. Словак сверхэффективен в атаке «Зенита»: за два неполных матчах в сезоне — два гола и голевая передача.

После этого Семак выпустил на замену главных выпускников из «Зенита-2». Мусаев, Воробьев и Иванов получили игровое время согласно текущим шансам на основу. Семак не мог не выпустить ребят, иначе его не понял бы друг Радимов, у которого за три дня до важного дерби с «Ленинградцем» забирают всех лидеров.

«Зенит» умело довел матч до завершения, пресекая атаки «Енисея» и не создавая моменты сам. Теперь команда Семака встретится с «Томью» — после игры с которой в свое время летели тренерские головы Адвоката и Спаллетти.