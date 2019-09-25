Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился ожиданиями по поводу встречи московского «Спартака» с футбольным клубом КАМАЗ в рамках 1/16 финала Кубка России.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Аршавин обеспокоился за тренерское кресло Олега Кононова, наставника красно-белых. «Если «Спартак» сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе «КамАЗ», — заключил бывший футболист.

Напомним, «Спартак» и «КАМАЗ» сыграют сегодня, 25 сентября, в 18:30 по московскому времени. Игра пройдет в городе Набережные Челны на стадионе КАМАЗ.

В этом розыгрыше Кубка России КАМАЗ одержал уже три победы. В рамках 1/128 финала КАМАЗ обыграл ФК «Делин» из Ижевска, затем победил пермскую «Звезду», в 1/32 финала одолел нижнекамский «Нефтехимик».