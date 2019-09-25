Петербургский «Зенит» сыграет с футбольным клубом «Томь» в рамках матча 1/8 финала Кубка России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На стадии 1/16 финала «Томь» дома со счетом 4:0 обыграла представителя Российской Премьер-лиги — ФК «Тамбов».

«Зенит» на стадии 1/16 финала одержал гостевую и волевую победу над красноярским «Енисеем». Встреча прошла на стадионе Центральный и завершилась со счетом 1:2 в пользу петербуржцев. Голами в матче отметились Алексей Сутормин и Роберт Мак, в ворота «Зенита» забил Константин Савичев.

Матч «Зенит» — «Томь» пройдет в соответствии с регламентом 30 и 31 октября, точная дата будет известна позже. Игра пройдет в Петербурге на «Газпром-Арене».

В общей сложности «Зенит» и «Томь» играли ранее 19 раз, из которых на счету «сине-бело-голубых» 10 побед, 5 ничьих и 4 поражения.