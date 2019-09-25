Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу кубковой встречи с красноярским «Енисеем». Напомним, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых».

«Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны», — заявил Семак, чьи слова приводит официальный портал клуба. По мнению Семака, «Енисей» был предельно мотивирован, а большая группа игроков «Зенита» осталась в Петербурге.

«В первом тайме присутствовала некая скованность, играли не так надежно в обороне как хотелось бы. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке», — сказал Семак, отметив, что гол Савичева в первом тайме был, во многом, случайным, и винить кого-то сложно. «Победили в сложном матче, будем готовиться дальше», — заключил тренер.

Напомним, в 1/8 финала Кубка России «Зенит» сыграет с «Томью».