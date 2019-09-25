Российский полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал игру в рамках 1/16 финала Кубка России против красноярского «Енисея».

Слова Шатова цитирует официальный сайт клуба. Футболист заявил, что команда играла хорошо и уверенно, как и планировала, несмотря на то, что уступала поначалу. «Знали, что если и дальше будем продолжать гнуть свою линию, у нас обязательно будут моменты — вопрос в том, реализуем мы их или нет», — сказал полузащитник.

Шатов отметил, что по такой игре «Енисей» обязательно должен подняться с последнего места в таблице. По мнению футболиста, поле на результат игры никак не повлияло. «Грех жаловаться, мы играли на полях и похуже», — отметил спортсмен.

Напомним, «Зенит» обыграл «Енисей» со счетом 2:1. В 1/8 финала Кубка России «Зенит» сыграет с «Томью».