Болельщики московского «Спартака» посвятили главному тренеру команды Олегу Кононову оскорбительный баннер на матче красно-белых с ФК «КАМАЗ»

Фанаты переиначили фразу из песни группы «Агата Кристи» — «Как на войне», обратившись к Кононову: «Окончен бой, бери пиджак, иди домой», а также использовали в посыле нецензурную лексику.

Отметим, сейчас в игре продолжается первый тайм. Счет на 22-й минуте открыл Эсекьель Понсе, однако спустя две минуты «КАМАЗ» сравнял счет ударом Давида Караева с пенальти.

По информации СМИ, главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может уйти с поста в случае поражения от КАМАЗА. На данный момент команда под руководством Кононова проиграла три матча подряд в чемпионате России по футболу.