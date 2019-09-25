В шотландском городе Глазго состоялись похороны голландского футболиста, бывшего игрока «Рейнджерс» и «Зенита» Фернандо Риксена.

Информацию о похоронной церемонии сообщает издание The Sun. На прощание с игроком пришли тысячи фанатов «Рейнджерс». Также церемонию прощания посетили партнеры Риксена по команде, нынешние игроки клуба из «Рейнджерс», а также представители руководства клуба.

Члены семьи Риксена, в том числе его жена Вероника, посетили траурную церемонию в черных футболках с фамилией игрока, а также номером два, под которым он играл за «Рейнджерс».

Напомним, Фернандо Риксен скончался в Шотландии 18 сентября после длительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом: диагноз ему поставили в октябре 2013 года. Футболисту было 43 года.