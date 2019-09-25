Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился своим мнением по поводу исполнения четверных прыжков в женском одиночном катании, к которому сейчас стремятся многие спортсменки.

В интервью телеканалу NBC Арутюнян скептически отнесся к фигуристкам, которые исполняют четверные прыжки на соревнованиях. «Посмотрим, что с этими девочками будет дальше. Будут ли они делать эти прыжки в 18-19 лет? Сейчас-то у них тело еще не сформировалось, а кости все еще растут», — отметил тренер.

По мнению Арутюняна, по этой теме должны высказать мнение физиотерапевты, иначе может случиться катастрофа. «Что с ними будет в 40 лет? Может, им новые бедра понадобятся?», — задался вопросом тренер.

Напомним, сейчас во взрослом женском катании четверными прыжками владеют три ученицы Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова и Анна Щербакова, а также Рика Кихира.