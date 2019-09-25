Бывшая российская фигуристка и видеоблогер Василиса Даванкова поделилась мнением, почему двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой приходится сталкиваться с таким количеством негатива со стороны болельщиков.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Даванкова заявила, что Медведеву не любят болельщики, поскольку она переехала в Канаду, но катается за Россию и тренируется за свой счет. «Вот что от нее кому надо? В прошлом сезоне поехала на чемпионат мира вместо Туктамышевой? В спорте всегда есть элемент несправедливости», — сказала бывшая фигуристка.

Даванкова вспомнила, что Медведева вернулась из Сайтамы с медалью, однако это тоже восприняли негативно. «Чтобы она теперь ни сделала — плохо все», — заключила Даванкова.

Напомним, Василиса Даванкова перестала участвовать в соревнованиях в 2017 году, когда распался их дуэт с Антоном Шибневым. Сейчас на ее ютуб-канале больше миллиона подписчиков.