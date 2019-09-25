Московский «Спартак» обыграл ФК «Камаз» из Набережных Челнов в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла в Челнах и завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте, это сделал аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Спустя три минуты паритет был восстановлен: Давид Караев отличился за КАМАЗ с пенальти, который сам же и заработал. Неудачно в своей штрафной сыграл Роман Зобнин, повалив соперника.

Во втором тайме Эсекьель вывел «Спартак» вперед, забив на 76-й минуте. Этот гол оказался для красно-белых победным, и до конца матча подопечные Олега Кононова смогли удержать счет.

Следующая игра «Спартака» пройдет в Российской Премьер-лиге: москвичи примут на «Открытие-Арене» ФК «Оренбург».