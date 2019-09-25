Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал о ближайших планах подопечной Виктории Васильевой, а также проблемах, с которыми сейчас сталкивается фигуристка.

В интервью агентству Р-Спорт Давыдов сообщил, что Виктория Васильева собирается выступить на двух этапах Кубка России, чтобы пробиться на чемпионат России. «У Вики есть проблемы с весом, с которыми мы боремся. К этапам юниорского Гран-при привели себя в порядок, но все равно проблема существует, и она самая главная. Во всем остальном проблем нет», — сказал тренер.

Давыдов также подметил, что другая его ученица Ксения Цибинова сейчас ведет подготовку ко второму этапу Кубка России, изучая такие сложные элементы, как тройной аксель и четверной тулуп.

Напомним, Виктория Васильева взяла бронзу на этапе юниорского Гран-при в Челябинске, а также взяла серебро на этапе в Польше.