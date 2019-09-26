Петербургский хоккейный клуб СКА сегодня, 26 сентября, проведет встречу против уфимского «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ.

Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Петербурге, начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени.

На данный момент СКА идет на восьмом месте в общей турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, имея на счету 13 очков. Команда Алексея Кудашова проиграла два последних матча в чемпионате: сначала СКА дома уступил подольскому «Витязю», лидеру таблицы, а затем по буллитам проиграл ЦСКА уже второй раз в сезоне.

«Салават Юлаев» находится на шестой строчке, также имея 13 очков. Команда из Уфы провела на один матч меньше, чем СКА, однако одержала на одну победу больше.

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