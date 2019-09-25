Женская сборная России по гандболу разгромила соперниц из Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 34:15 в пользу россиянок.

Напомним, ранее стало известно, что наставник российских гандболисток Евгений Трефилов переходит на работу в руководство ФГР, а его место займет Амброс Мартин. Сейчас испанец параллельно тренирует команду «Ростов-Дон», с которой в минувшем сезоне выиграл два трофея внутри страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

Этот матч стал для Амброса Мартина первым в качестве главного тренера сборной России по гандболу. Евгений Трефилов, многолетний наставник женской национальной гандбольной команды, покинул пост по состоянию здоровья: зимой ему сделали операцию на сердце, после чего специалист проходил курс восстановления.