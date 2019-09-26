Российская теннисистка Анна Калинская сегодня, 26 сентября, сыграет с представительнице Украины Екатериной Завацкой в третьем круге турнира в Ташкенте.

Встреча пройдет на центральном корте Республиканской теннисной школы олимпийского резерва. Начало матча запланировано на 8:00 по московскому времени.

Анна Калинская является 116-й ракеткой мира, ее соперница Екатерина Завацкая расположилась на 142-й строчке. Ранее на турнире российская спортсменка оказалась сильнее представительницы Великобритании Хэрриэт Дарт, а также обыграла немку Татьяну Мария.

Победительница пары Калинская — Завацкая встретится с лучше теннисисткой из пары Сорана Кырстя — Данка Ковинич в полуфинале турнира.

Призовой фонд турнира WTA в Ташкенте категории International составляет 250 тысяч долларов.