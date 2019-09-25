Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от выступления на Гран-при России в Сочи. Слова спортсмена приводит пресс-служба «Торо Россо».

Квят отметил, что он очень рад возможности выступать в России, где его очень здорово поддерживают. «Благодаря болельщикам на трибунах в Сочи всегда отличная атмосфера, а гонки на автодроме обычно получаются интересными благодаря наличию длинных прямых», — сказал Квят, добавив, что уик-энд в Сочи получится интересным.

«Надеюсь получить удовольствие от домашней гонки», — сказал пилот «Торо Россо», добавив, что в Сингапуре итоговая гонка вышла не лучшим образом. По мнению пилота, команда сможет добиться отличного результата. «Не позволю себе беспокоиться о таких вещах и постараюсь отыграться в Сочи», — заключил Квят.