Футбольный клуб «Краснодар» уступил на выезде «Нижнему Новгороду» и вылетел из Кубка России на стадии 1/16 финала. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победный и единственный гол в матче забил нападающий «Нижнего Новгорода» Александр Ставпец на 78-й минуте встречи.

Для «Краснодара» это поражение стало третьим кряду: в минувший четверг «быки» на выезде проиграли «Базелю» в Лиге Европы со счетом 1:5, затем в Москве уступили ЦСКА в Лиге Европы.

На стадии 1/16 финала из турнира выбыло разу несколько клубов Российской Премьер-лиги: «Химки» разгромили казанский «Рубин», московское «Динамо» не смогло победить «Луч» во Владивостоке, а «Тамбов» не справился с «Томью».