Российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая в парном катании с Дмитрием Ялиным, рассказала о том, в каком состоянии находятся они с партнером.

В своем «Инстаграме» спортсменка выложила совместное фото с Дмитрием Ялиным и тренером пары Василием Великовым. «Ребята, с нашей парой всё хорошо. Наше здоровье было и есть в полном порядке, мы не перестаём работать над собой и совершенствоваться», — написала Костюкович. По словам спортсменки, сезон только начался, цели перед парой поставлены, а также у фигуристов нет недостатка в мотивации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓟𝓸𝓵𝓲𝓷𝓪 𝓚𝓸𝓼𝓽𝓲𝓾𝓴𝓸𝓿𝓲𝓬𝓱💕 (@polina_kostiukovich_2003) 25 Сен 2019 в 10:30 PDT

Пара Костюкович/Ялин планировала выступить на этапах юниорского Гран-при, однако не каталась на тех этапах, на которые была заявлена. Отметим, спортсмены успели принять участие в первом этапе Кубка России в Сызрани, где заняли второе место.