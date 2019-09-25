Российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая в парном катании с Дмитрием Ялиным, рассказала о том, в каком состоянии находятся они с партнером.
В своем «Инстаграме» спортсменка выложила совместное фото с Дмитрием Ялиным и тренером пары Василием Великовым. «Ребята, с нашей парой всё хорошо. Наше здоровье было и есть в полном порядке, мы не перестаём работать над собой и совершенствоваться», — написала Костюкович. По словам спортсменки, сезон только начался, цели перед парой поставлены, а также у фигуристов нет недостатка в мотивации.
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Пара Костюкович/Ялин планировала выступить на этапах юниорского Гран-при, однако не каталась на тех этапах, на которые была заявлена. Отметим, спортсмены успели принять участие в первом этапе Кубка России в Сызрани, где заняли второе место.
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