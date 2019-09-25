Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мнением насчет игры своей команды в матче с КАМАЗом в 1/16 финала Кубка России.

Слова Кононова с послематчевой пресс-конференции приводит портал Sport24.ru По словам тренера, «Спартак» владел мячом и создал достаточно моментов, которые надо было реализовывать. «Началась спешка, быстрее хотели забить. Но это не всегда срабатывает», — отметил специалист, добавив, что концовка матча выдалась нервной.

«КАМАЗ очень сильно хотел отыграться. Но мы выиграли и это самое главное. Команда строится, молодая, сейчас идет притирка – и по линиям, и индивидуально», — сказал Кононов, добавив, что команда подобралась волевая и она будет побеждать. «Критика будет всегда, как бы мы ни играли. Это только мотивирует», — заключил тренер.

Напомним, «Спартак» в Набережных Челнах со счетом 2:1 обыграл местный ФК «Камаз».