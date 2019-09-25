Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о том, как относится к вниманию СМИ и его влиянию на карьеру спортсмена.

В интервью порталу Teamrussia.pro Ласицкене заявила, что научилась настраивать себя на фотосессии и интервью. «Если знаю, что завтра пресс-конференция или день, в котором будет много общения, как сегодня, то просто готовлю себя к тому, что это нужно делать», — сказала спортсменка, добавив, что считает это частью большого спорта, в которую нужно вкладываться лицом, а не результатом.

«Какие бы чувства я по этому поводу ни испытывала, какой стеснительной ни была, я понимаю, что для своей карьеры полезно не только прыгать», — заключила легкоатлетка.

27 сентября в Дохе стартует чемпионат мира по легкой атлетике, участие в нем примет и Мария Ласицкене.