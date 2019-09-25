Для тех, кто пропустил день из жизни спортивного мира, предлагаем подборку главных спортивных новостей за среду, 25 сентября, по версии Nevasport:

«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Победой «Зенита» завершилось противостояние 1/16 финала Кубка России между петербургским клубом и красноярским «Енисеем». Петербуржцы победили в Красноярске со счетом 2:1. Счет открыл после шального удара экс-спартаковец Константин Савичев, во втором тайме голы Алексея Сутормина и Роберта Мака помогли «Зениту» победить. В следующем раунде Кубка России «Зенит» сыграет дома с «Томью».

Россия разгромила Словакию в первом матче без Трефилова

Женская сборная России по гандболу разгромила соперниц из Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 34:15 в пользу россиянок. Этот матч стал для Амброса Мартина первым в качестве главного тренера сборной России по гандболу. Евгений Трефилов, многолетний наставник женской национальной гандбольной команды, покинул пост по состоянию здоровья.

«Спартак» победил КАМАЗ в Кубке России благодаря дублю Понсе

Московский «Спартак» обыграл ФК «Камаз» из Набережных Челнов в рамках 1/16 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла в Челнах и завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. Счет в матче был открыт на 22-й минуте, это сделал аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Спустя три минуты паритет был восстановлен: Давид Караев отличился за КАМАЗ с пенальти, который сам же и заработал. Во втором тайме Эсекьель вывел «Спартак» вперед, забив на 76-й минуте. Этот гол оказался для красно-белых победным, и до конца матча подопечные Олега Кононова смогли удержать счет.

Анна Тарусина объявила о пропуске сезона

Российская фигуристка Анна Тарусина в «сториз» своего Instagram написала, что полностью пропустит новый сезон. Отвечая на вопрос одного из поклонников, как у фигуристки со здоровьем, и что будет дальше со спортом, Тарусина сказала, что в этом сезоне ее точно нигде не будет по двум причинам — из-за здоровья и потому что девушка заканчивает экстернат. Ранее Анна Тарусина снималась с этапов Гран-при среди юниоров, поскольку

Цветкова и Шопина исключили из резервной сборной России

Российские биатлонисты Максим Цветков и Юрий Шопин покинули список состава резервной сборной России по биатлону на сезон-2019/20. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства спорта РФ. Два вакантных места в составе резервной команды заняли Сергей Корастылев и Пётр Пащенко. Решение тренерского штаба может быть связано с результатами спортсменов на чемпионате России по летнему биатлону, пока его никак не прокомментировали. Соревнования прошли в сентябре в Чайковском.

«Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв третий матч за неделю

Футбольный клуб «Краснодар» уступил на выезде «Нижнему Новгороду» и вылетел из Кубка России на стадии 1/16 финала. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный и единственный гол в матче забил нападающий «Нижнего Новгорода» Александр Ставпец на 78-й минуте встречи. Для «Краснодара» это поражение стало третьим кряду: в минувший четверг «быки» на выезде проиграли «Базелю» в Лиге Европы со счетом 1:5, затем в Москве уступили ЦСКА в Лиге Европы.