Все самое главное о матчах 1/16 финала Кубка России – в материале Nevasport.

«Выжившие» в первом раунде клубы РПЛ: «Зенит», «Ахмат», «Спартак», ЦСКА, «Уфа», «Ростов», «Оренбург», «Арсенал», «Урал».

Покинули Кубок России: «Динамо», «Сочи», «Краснодар», «Крылья Советов», «Тамбов», «Рубин», «Локомотив».

Дальние полеты и быстрые вылеты

Первая сенсация дня прилетела из Владивостока, где местный «Луч» выиграл у «Динамо». В «Твиттере» команды написали, что теперь бело-голубые смогут сосредоточиться на внутреннем первенстве – весьма оптимистично.

«Томь» дома со счетом 4:0 разгромила «Тамбов» — еще один дальний сибирский выезд завершился неудачно для выходца из РПЛ.

«Ахмат» чуть не прогорел в Хабаровске, однако сумел победить местный СКА – но лишь по пенальти.

Как дела у топов: у кого-то хорошо…

ЦСКА спокойно съездил во Владикавказ, обыграл «Аланию», да еще и осетинских пирогов игроки поели: именно так «армейцев» встретили с самолета фанаты. «Уфе» пришлось узнать, что в Ростовской области есть село Песчанокопское и сыграть с местной «Чайкой». Маленькая команда дала бой, однако команда Вадима Евсеева все же смогла ее обыграть и выйти в 1/8 финала.

Олег Кононов может спать спокойно до выходных: его «Спартак» в Набережных Челнах победил местный КАМАЗ. Спасибо дублю Эсекьеля Понсе – иначе с тренером можно было бы уже попрощаться.

«Урал» не испытал проблем в Новороссийске: дубль старины Погребняка принес команде победу над «Черноморцем». «Оренбург» в дополнительное время дожал «Чертаново»: без Сутормина и жизнь не та, но в этот раз помогли справиться Фамейе и Кулишев.

«Мордовия» на «Старте» приняла «Ростов», на старте и вылетела. Решающей стала стартовая десятиминутка второго тайма: подопечные Валерия Карпина собрались, забили два мяча и вышли в следующий раунд. «Арсенал» же прошел совсем на тоненького, исход матча был решен в компенсированное время: Максим Беляев потушил воронежский «Факел».

…а у кого-то совсем плохо.

А вот у «Краснодара» дела совсем плохи: три поражения за семь дней. Сначала крах в Лиге Европы от «Базеля», затем проигрыш ЦСКА в РПЛ, а теперь дерзкий «Нижний Новгород» выбил «быков» из Кубка России на стадии 1/16 финала. «Краснодару» необходимо воспрять духом – иначе серия поражений рискует затянуться и осложнить команде жизнь.

Грустно смотреть и на казанский «Рубин», подопечные Романа Шаронова покинули турнир, проиграв «Химкам» со счетом 3:0. «Шинник» по пенальти обыграл «Сочи»: подопечные Александра Точилина сражались до последнего, но в серии одиннадцатиметровых ударов не сдюжил.

«Торпедо» Сергея Игнашевича вновь заявило о себе: в 1/16 финала Кубка России москвичи выбили из турнира «Крылья Советов». Выбили достаточно хлестко, и в обоих голах поучаствовал Александр Рязанцев.

«Локомотив» завершал череду матчей 1/16 финала игрой против калининградской «Балтики». Встреча дошла о серии пенальти и завершилась уже за полночь по Москве. Болельщики, оставшиеся на стадионе, были щедро вознаграждены: «Балтика» в итоге победила по пенальти, в «Локомотив» улетел зализывать раны перед «Зенитом».