Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением по поводу будущего женского одиночного катания. Слова специалиста цитирует портал NBC.

По мнению Мишина, олицетворять женское фигурное катание будут очень худые и юные девушки, как на сегодняшний день, так и в дальнейшем. «Возраст — не единственная причина. Размер тела — вот, что на самом деле важно. У худых девушек наименьшая инертность вокруг вертикальной оси тела, поэтому именно они развивают наибольшую скорость вращения», — отметил тренер.

Как считает Мишин, запрещать сложные прыжковые элементы вроде четверных или тройного акселя для девушек будет возмутительно.

Отметим, на прошлой неделе владеющая четверными прыжками подопечная Этери Тутберидзе Александра Трусова побила рекорд Алины Загитовой по сумме баллов, а также по произвольной программе, и чисто исполнила в программе три четверных прыжка.