Стали известны все пары клубов, которые сыграют между собой в 1/8 финала Кубка России. Все матчи 1/8 финала турнира пройдут 30 и 31 октября.

Петербургский «Зенит» дома встретится с «Томью», которой удалось выбить из турнира «Тамбов». Калининградская «Балтика» сыграет с московским «Торпедо».

К «Оренбургу» на стадион «Газовик» приедет клуб «Химки». «Нижний Новгород» попал согласно сетке турнира на ярославский «Шинник». «Ахмат» на своем поле в Грозном примет владивостокский «Луч».

Три пары сложились из клубов Российской Премьер-лиги. Тульский «Арсенал» сыграет против «Урала»,

ЦСКА попал на «Уфу», а московский «Спартак» в 1/8 финала ждет дуэль с «Ростовом» Валерия Карпина.

В остальных парах кроме указанных хозяева поля будут определены при помощи жеребьевки.