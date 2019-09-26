Стало известно, что на даче в Подмосковье скончался адвокат, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина в суде, Андрей Ромашов.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Причины смерти адвоката пока неизвестно.

Свои соболезнования на странице в «Фейсбуке» выразила адвокат другого подсудимого того процесса Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко. «Вчера ушел замечательный Человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете,очень сдержанный в процессах,на вид суровый в общении,а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора,добрейший и сострадательный по жизни», — отметила Прилипко, отметив, что адвокат поехал на свою дачу, а на следующее утро был найден мертвым.

Напомним, с октября по май Андрей Ромашов являлся адвокатом Александра Кокорина по делу о двух драках в центре Москвы.