На шестом этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров пройдут соревнования в мужском одиночном катании. Сегодня, 26 сентября, участники покажут короткие программы.

Прямую трансляцию выступлений можно посмотреть здесь:



Сборную России по фигурному катанию на шестом этапе юниорского Гран-при в мужском катании представляют Артур Даниелян и Андрей Мозалев. Даниелян выйдет на лед примерно в 12:26 по московскому времени, он будет кататься во второй разминке. Мозалев попал в первую разминку, он начнет катать программу примерно в 11:48.

Артур Даниелян стал вторым на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске, уступив Петру Гуменнику. Андрей Мозалев выиграл этап ЮГП в Риге. Оба россиянина сохраняют шансы попасть в финал Гран-при среди юниоров, который пройдет в Турине.