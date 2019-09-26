Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции по версии издания L’Equipe.

Напомним, в седьмом туре Лиги-1 «Монако» одержало победу над «Ниццей» со счетом 3:1. Александр Головин был причастен ко всем трем голам своего клуба: он сделал дубль, а также отметился в матче голевой передачей. Эти голы стали для Головина первыми в сезоне, для клуба победа стала также первой за семь стартовых туров чемпионата.

Отметим, Александр Головин также были признан лучшим игроком тура по версии L’Equipe, получив оценку 9 за игру с «Ниццей».

После 7 туров чемпионата Франции сезона-2019/20 «Монако» набрало 6 очков и идет на 18-м месте в турнирной таблице, оно гарантирует участие в стыковых матчах за право остаться в Лиге-1.