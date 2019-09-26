Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Украины Екатерине Завацкой в третьем круге турнира в Ташкенте и не смогла выйти в полуфинал.

Встреча прошла на центральном корте Республиканской теннисной школы олимпийского резерва и продлилась всего 57 минут. Счет по сетам 6:0, 6:2 в пользу Завацкой. Российская теннисистка за весь матч ни разу не подала навылет, а также совершила одну ошибку на подаче. На счету Завацкой две двойных ошибки, а также четыре эйса.

Отметим, Калинская на данный момент является 116-й ракеткой мира, ее соперница Екатерина Завацкая расположилась на 142-й строчке.

Теперь в полуфинале турнира в Ташкенте Екатерина Завацкая встретится с лучше теннисисткой из пары Сорана Кырстя — Данка Ковинич в полуфинале турнира.

Призовой фонд турнира WTA в Ташкенте категории International составляет 250 тысяч долларов