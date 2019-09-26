Стало известно, какие активности петербургский «Зенит» предложит болельщикам на традиционном «Фан-променаде» перед первым домашним матчем Лиги чемпионов против «Бенфики».

Программа мероприятий появилась на официальном сайте клуба.

На центральной сцене «Фан-Променада» болельщики смогут послушать исполнение популярных рок-хитов групп Queen, AC/DC, Nirvana и Led Zeppelin в исполнении оперных певцов, а также в классической обработке. Вторую часть концерта проведет популярная петербургская рок-группа, имя которой не раскрывается.

Сцены из классических постановок покажут актеры театра им. Ленсовета Сергей Мигицко, Елена Маркина, Александр Крымов, Надежда Федотова и Евгений Филатов. Также на стадионе будет исполнен вживую гимн Лиги чемпионов: за 15 минут до свистка его споет Хор Михайловского театра под аккомпанемент Балтийского симфонического оркестра.

Напомним, встреча «Зенита» и «Бенфики» состоится в среду, 2 октября, начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени.