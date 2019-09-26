Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин пошутил над теннисистом Андреем Рублевым в «Инстаграме».

Фотографию с Андреем Рублевым в своем «Инстаграме» выложил Карен Хачанов. Теннисисты на фото сидят в самолете перед тем, как отправиться в Китай.

«Доллар как в капсуле сидит», — подметил Андрей Аршавин в комментариях. Хачанов ответил ему репликой: «Готовится к вылету». Футболист продолжил диалог и подметил: «Причем из турнира! Он до туда лететь дольше будет,чем играть там!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔜✈️🇨🇳 Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov) 25 Сен 2019 в 11:07 PDT

Напомним, следующим турниром для Андрея Рублева и Карена Хачанова станет Открытый чемпионат Китая в Пекине серии ATP500.