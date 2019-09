View this post on Instagram

Привет спортсменам и болельщикам.С 4-6 октября в г.Сосновый бор,д.Липово пройдут соревнования ДМ 2019! Ждем всех. По традиции приедут звезды биатлона!Пробегут эстафеты и покажут мастер класс в дуэльной стрельбе. Вся программа и полезная информация на сайте biathlonsbor.ru .Старты будут даны всем,от самых маленьких,до заслуженных ветеранов спорта!Вперед👍 P.S. Позже добавлю информацию по времени проведения стартов. Увидимся 😉 @biathlonsbor @malahit_biathlon @maxidom