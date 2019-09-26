Российский биатлонист Дмитрий Малышко анонсировал соревнования по летнему биатлону, которые будут проходить в Сосновом бору в период с 4 по 6 октября.
«По традиции приедут звезды биатлона! Пробегут эстафеты и покажут мастер класс в дуэльной стрельбе», — написал Малышко. Он отметил, что принять участие в соревнованиях смогут все желающие — от малышей до ветеранов спорта.
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Привет спортсменам и болельщикам.С 4-6 октября в г.Сосновый бор,д.Липово пройдут соревнования ДМ 2019! Ждем всех. По традиции приедут звезды биатлона!Пробегут эстафеты и покажут мастер класс в дуэльной стрельбе. Вся программа и полезная информация на сайте biathlonsbor.ru .Старты будут даны всем,от самых маленьких,до заслуженных ветеранов спорта!Вперед👍 P.S. Позже добавлю информацию по времени проведения стартов. Увидимся 😉 @biathlonsbor @malahit_biathlon @maxidom
Как сообщают организаторы, состязания пройдут в спортивном комплексе “Малахит” на новой современной трассе. По итогам соревнований все победители и призеры получат памятные медали, дипломы и денежные призы. В качестве главной награды будут разыграны четыре пары профессиональных гоночных лыж фирмы «Фишер».
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