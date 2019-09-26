Российский биатлонист Дмитрий Малышко анонсировал соревнования по летнему биатлону, которые будут проходить в Сосновом бору в период с 4 по 6 октября.

«По традиции приедут звезды биатлона! Пробегут эстафеты и покажут мастер класс в дуэльной стрельбе», — написал Малышко. Он отметил, что принять участие в соревнованиях смогут все желающие — от малышей до ветеранов спорта.

Как сообщают организаторы, состязания пройдут в спортивном комплексе “Малахит” на новой современной трассе. По итогам соревнований все победители и призеры получат памятные медали, дипломы и денежные призы. В качестве главной награды будут разыграны четыре пары профессиональных гоночных лыж фирмы «Фишер».