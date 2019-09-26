Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о том, как прошла его акклиматизация в Москве после Гран-при Сингапура и поделился своими ожиданиями от выступления в Сочи на Гран-при России.

В интервью порталу «Р-Спорт» Квят заявил, что не ожидал, что в Москве будет так холодно, а все теплые вещи из его гардероба находятся дома. «Когда прилетел из Сингапура в Москву, то испытал шок. Оказаться после «+35» в «0» – это весело. В Сочи же погода хорошая, поэтому все нормально», — сказал пилот, добавив, что вторник 24 сентября он провел в Москве, а на следующий день уже прилетел в Сочи.

По мнению Квята, в Сочи есть отличная инфраструктура. «Надеюсь, будет много болельщиков, трибуны будут полными. Это было бы небольшой победой для российского спорта», — сказал спортсмен.

Напомним, Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи с 27 по 29 сентября.