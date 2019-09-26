В Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится хоккейный матч между СКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра будет проходить сегодня, 26 сентября, и начнется в 19:15 по московскому времени. Бесплатную прямую трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.

Команды встретятся в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На данный момент СКА располагается на восьмом общей турнирной таблицы и имеет 13 очков. Команда Алексея Кудашова проиграла два последних матча в чемпионате: сначала СКА дома уступил подольскому «Витязю», лидеру таблицы, а затем по буллитам проиграл ЦСКА уже второй раз в сезоне.

«Салават Юлаев» находится на шестой строчке, также имея 13 очков. Команда из Уфы провела на один матч меньше, чем СКА, однако одержала на одну победу больше.

СКА идет на втором месте Западной конференции, «Салават» занимает аналогичную позицию в Восточной.