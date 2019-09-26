Биатлонный сезон не за горами, летний чемпионат России уже канул в лету, поэтому пора готовиться к зиме. Кажется, вот-вот настанет ясность в вопросе о том, кто же именно представит сборную России на первых этапах Кубка мира. Но не все так просто в биатлонном королевстве.

Nevasport попытался разобраться, по каким критериям теперь попадают биатлонисты в сборную России и что задумал Владимир Драчев.

Вне конкуренции

Как стало известно СМИ, в новом проекте критериев отбора в сборную содержится пункт, согласно которому в сборную автоматически попадают биатлонисты, которые удачно выступили в прошлом сезоне. Чтобы обеспечить себе место на следующий сезон, нужно занять место не ниже 15-го в общем зачете Кубка мира.

С этим справились лидеры сборной Екатерина Юрлова (14-я), Александр Логинов (2-й) и Евгений Гараничев (15-й). Это и хорошо: проверенные спортсмены не будут тратить лишние нервы на отбор и займутся подготовкой к старту мирового сезона.

Даем стране угля! То есть, критерии

Для всех остальных желающих проведут контрольные отборы в основную команды в Тюмени. Несколько гонок пройдут в середине ноября, и уже там будут определены участники первых этапов Кубка мира.

Для того, чтобы попасть в команду, нужно будет набрать в Тюмени максимальное количество очков. Подобная система позволяла раньше отсеивать неготовых спортсменов: год назад к команде не пустили плохо готовых Антона Бабикова и Максима Цветкова, которые были в лидерах.

Однако Владимир Драчев отметил, что для всех соревнований СБР разработает отдельные мерила. «Критериев будет много для разных соревнований: для первого-третьего этапов КМ, а также для четвертого-шестого, для ЧМ, чемпионата Европы, последующих стартов», — заявил президент СБР «Известиям».

Такая система позволяет лавировать между этапами и смотреть, как биатлонисты показывают себя, однако для честной игры все пункты необходимо прописать до начала сезона и объяснить, как они будут работать. Успеют ли разобраться тренеры и руководители – пока вопрос.

Васильева не может, Глазырина поможет

В конце прошлого сезона казалось, что Екатерина Глазырина зря возобновила спортивную карьеру после дисквалификации. За ней числился большой долг по призовым, возраст приличный – 32 года, а в команду продвигают молодых. Ирина Старых с постоянными травмами тоже не казалась реальным кандидатом в женскую основную команду.

Однако история с Маргаритой Васильевой заставила рассмотреть и эти кандидатуры. Перед новым сезоном Екатерина Глазырина и Ирина Старых попали в запас сборной.

СБР договорились с регионами о том, что Глазырина и Старых выступят на контрольных стартах, однако все не так просто. «Будут ли кандидатуры спортсменок рассмотрены при выборе биатлонистов на первый и третий этап Кубка мира — пока вопрос», — сказал Владимир Драчев. То есть на стартах выступить можно, но их результат может и не повлиять на выбор тренеров. Тогда к чему эти старты?

Ах, резерв, мой резерв

Пока все внимание было приковано к критериям отбора в команду, из состава резервной сборной России на сайте Министерства спорта исчезли Максим Цветков и Юрий Шопин. И главная загадка даже не в Цветкове, которого то включают, то вычеркивают: он неудачно выступил на ЧР по летнему биатлону. Шопин же взял две бронзы и мог хотя бы в резерве – к результатам спортсмена точно не подкопаться.

Ответов Владимира Драчева будут ждать с нетерпением не только Цветков и Шопин, но и вся российская биатлонная братия.