Этап Гран-при Формулы-1 в Сочи может пройти в дождливую погоду. Гоночный уик-енд стартует уже в пятницу, 27 сентября.

Как сообщает RaceFans, в день двух первых свободных практик ожидается пасмурная погода. Сильного дождя, скорее всего, не будет, но вероятны небольшие осадки.

В субботу метеорологи предсказывают ухудшение погоды, утром возможна гроза. Однако днём, ближе к старту квалификации, погода должна стать немного лучше. В воскресенье, в день гонки, дождя может не быть.

Напомним, на данный момент в личном зачете пилотов лидирует представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на втором месте идет его напарник по команде Валттери Боттас. Замыкает тройку лидеров пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят идет на десятой позиции, его партнер по команде Пьер Гасли — шестой.