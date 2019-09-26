Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как воспринял информацию о том, что не попадет в состав «Ред Булл» на следующий сезон.

Квят отметил, что по этому поводу существует много разных мнений. «Я рад, что в следующем году у меня будет место в «Формуле-1″. И концентрируюсь на своей работе, вот и все», — заявил пилот, слова которого приводит РИА Новости.

Россиянин подчеркнул, что для него важно, в какой команде выступать, но он чувствует себя хорошо и в «Торо Россо». «Я люблю «Торо Россо», люблю эту команду. Если я буду выступать здесь дальше, это будет хорошо», — сказал Квят.

Гонщик признал, что в «Ред Булл» у него было бы больше возможностей показать хороший результат, но не все в этой ситуации зависит от него.

Напомним, Квят считался главным претендентом на переход в «Ред Булл», однако после летней паузы до основной команды был повышен Александер Албон. Его место в «Торо Россо» занял Пьер Гасли. Затем советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда не рассматривает кандидатуру Квята на следующий сезон.