Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что после интервью французскому изданию L’Equipe его пытаются дискредитировать.

Как сообщают РИА Новости, Ганус не понимает причин, по которым спортсмены подали на него в суд. «В ходе интервью я не назвал ни одного ФИО спортсмена, по которым заведены дела», — сказал Ганус.

Также, по словам Гануса, он публично опроверг информацию о переливании крове спортсменам из Чувашии.

Напомним, девять российских спортсменов подали иск на Гануса из-за обвинений в использовании кровяного допинга. В судебном иске спортсмены утверждают, что ничего подобного на самом деле не было. Отмечается, что в данном случае Ганус не высказывал свои оценочные суждения, а распространял информацию, не соответствующую действительности.

По мнению спортсменов, Ганус целенаправленно хотел опорочить их и других лиц.