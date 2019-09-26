Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила короткую программу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Спортсменка откаталась безошибочно, начав свое выступление с тройного акселя. Затем она исполнила каскад из тройных флипа и тулупа, последним прыжковым элементом стал тройной лутц.

Примечательно, что Туктамышева выступила под композицию «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine, от которой изначально отказалась. Программу поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн, однако затем Елизавета решила поменять музыку.

Спортсменка вышла на лед не в том платье, которое показала на контрольных прокатах и турнире Lombardia Trophy. За свою короткую программу она набрала 80,60 баллов и занимает промежуточное первое место.

Прямая трансляция соревнований доступна здесь.