Американская боец смешанных единоборств Кэти Коллинз скончалась в возрасте 32 лет.

Как сообщает The Sun, причиной смерти стала аневризма головного мозга, из-за которой у спортсменки случился инсульт.

MMA fighter nicknamed the ‘Red Dragon’ dies aged 32 after brain aneurysmhttps://t.co/HkMLOTydUt — The Sun (@TheSun) September 26, 2019

Во время своих выступлений в ММА американка носила прозвище «Red Dragon». Последний поединок с её участием состоялся в 2018 году. Всего она провела двенадцать боев в ММА, в которых одержала семь побед и потерпела пять поражений, в том числе и в промоушене Bellator. Помимо этого она участвовала в любительских боях.

У спортсменки осталось двое несовершеннолетних детей.