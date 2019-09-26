Петербургский «Зенит» после 1/16 финала Кубка России повысил свои шансы на завоевание Кубка России по мнению аналитиков.

Если ранее букмекерские конторы оценивали шансы «Зенита» на победу в Кубке России в 16 процентов, то сейчас этот показатель вырос до 22 процентов, что соответствует коэффициенту 4.0.

Напомним, вчера, 25 сентября, «Зенит» в Красноярске обыграл Енисей со счетом 2:1 благодаря голам Роберта Мака и Алексея Сутормина.

Вторым в списке возможных претендентов на Кубок России идет ЦСКА — их шансы аналитики оценивают в 13 процентов. На третьем месте расположился «Спартак», победивший накануне ФК КАМАЗ — победу команды Олега Кононова оценивают в 9 процентов.

Отметим, на стадии 1/16 финала Кубка России турнир покинули семь команд РПЛ: «Динамо», «Сочи», «Краснодар», «Крылья Советов», «Тамбов», «Рубин», «Локомотив».