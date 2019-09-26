Венесуэльский защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, какие впечатления у него остались от поездки в Красноярск и рассказал, почему «сине-бело-голубые» победили «Енисей».

По мнению Осорио, слова которого цитирует официальный сайт клуба, петербуржцам помогла мотивация и чувство того, что «Зенит» — это сильный клуб, который, атакуя, становится еще мощнее. «В составе «Енисея» есть очень опытные футболисты, поэтому от нас требовалось быть предельно сосредоточенными», — отметил защитник.

Осорио рассказал, что выезд в Красноярск выдался трудным. «Я почти ничего не слышал о Сибири до этой поездки — знал только, что нас ждет долгое путешествие и сложный соперник. Так все и оказалось», — заключил игрок.

Напомним, «Зенит» обыграл «Енисей» на выезде со счетом 2:1 благодаря голам Роберта Мака и Алексея Сутормина.