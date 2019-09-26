Российский боксёр Александр Поветкин может провести бой против американского спортсменка Майкла Хантера в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Боксерский вечер с реваншем Руис — Джошуа запланирован на 7 декабря, он состоится в Эр-Рияде.

По информации СМИ, переговоры представителей Поветкина и Хантера уже подходят к концу.

На данный момент Александр Повветкин обладает титулом чемпиона в тяжёлом весе по версии WBA International, этот пояс он завоевал 31 августа в поединке с британцем Хьюи Фьюри. Его возможный соперник Майкл Хантер сейчас является чемпионом по версии WBA Inter-Continental в тяжёлом весе. В середине сентября американский боксер завоевал этот пояс в поединке с россиянином Сергеем Кузьминым.