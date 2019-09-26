Нападающий СКА Владимир Ткачёв сравнил выступление в петербургской команде и в уфимском «Салавате Юлаеве».

Форвард подчеркнул, что обе команды предпочитают показывать атакующий хоккей. «Но, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге больше поощряется свобода творчества, выходи — показывай и доказывай!» — заявил Ткачев, слова которого приводит Russia-Hockey.

Игрок выразил мнение, что в СКА предпочитают более современный хоккей. «Играют пять впереди, пять сзади», — сказал спортсмен.

Напомним, СКА и «Салават Юлаев» сегодня, 26 сентября, встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и начнется в 19:15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.