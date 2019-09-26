Австралийский теннисист Ник Кирьос пропустит азиатскую серию турниров из-за травмы. Спортсменп олучил повреждение на Кубке Лэйвера.

«К сожалению, травма ключицы, которую я получил на Кубке Лэйвера, обострилась. Я вынужден пропустить оставшиеся турниры в Азии», — написал Кирьос на своей странице в «Твиттере». спортсмен добавил, что сейчас он планирует вернуться домой в Австралию, где займется восстановлением.

«Скоро увидимся», — добавил теннисист.

Напомним, Кирьос выступил на Открытом чемпионате США, где выбыл из борьбы после поединка с россиянином Андреем Рублевым, потерпев поражение в трех сетах. На данный момент австралиец занимает 27-ю строчку в рейтинге АТР и имеет 1430 очков.