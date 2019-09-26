Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов планирует провести следующий бой в 2020 году.

Как сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов, бой может состояться весной. «Следующий бой Хабиба планируется на март–апрель», — заявил Магомедов, слова которого приводит ТАСС. Менеджер подчеркнул, что место проведения поединка пока не обсуждалось.

Напомним, 7 сентября россиянин защитил титул чемпиона UFC. Он выступил на турнире UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником стал американец Дастин Порье. Нурмагомедов одержал досрочную победу в третьем раунде, применив к сопернику удушающий прием. После окончания поединка Порье не сдержал эмоций и расплакался прямо в октагоне.