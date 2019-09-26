Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят начнет гонку на Гран-при в Сочи в конце стартовой решетки. Спортсмен получил штраф за замену силовой установки на своем болиде.

Несмотря на это, команда ожидает от россиянина высокого результата. Однако данную санкцию применили не только к Квяту — аналогичным образом будут оштрафованы все гонщики, на чьих болидах установлен мотор «Хонда». Так, с неудобных позиций будет стартовать напарник Квята Пьер Гасли, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Александер Албон.

Напомним, гоночный уикенд стартует в пятницу, 27 сентября, итоговая гонка будет проходить в воскресенье. Метеорологи предупреждают, что соревнованиям может помешать дождь.

Ранее стало известно, что руководство «Ред Булл» не рассматривает кандидатуру Квята на роль напарника Ферстаппена в основной команде.