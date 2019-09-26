Австралийский теннисист Ник Кирьос на 16 недель отстранен от тенниса за неподобающее поведение во время матча с россиянином Кареном Хачановым. Спортсмены встречались во втором круге турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.

Сразу после поединка Кирьос был оштрафован на 113 тысяч долларов, но по итогам расследования АТР вынесла более серьезное наказание. Австралийца признали виновным в нарушении Кодекса организации, так как он оскорблял зрителей и должностных лиц.

Отмечается, что инцидент был не разовым — выходки носили систематический характер на протяжении последнего года. АТР призвала Кирьоса выплатить штраф в размере 25 тысяч долларов и обязала спортсмена проходить годичный испытательный срок, который будет отсчитываться с 30 сентября.

Напомним, ранее спортсмен сообщил, что снялся с азиатской серии турниров из-за травмы, полученной на Кубке Лэйвера.